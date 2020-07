Publican mensajes de texto quienes daban seguimiento al trágico vuelo de Kobe Bryant

A poco más de cinco meses del fatal accidente aéreo que cobró la vida del astro del básquetbol Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, se dieron a conocer mensajes de texto entre los involucrados en el seguimiento del vuelo que terminó con el impacto de la aeronave en una colina en la zona de Calabasas, California.

Dichos testimonios, presentados por el diario Los Angeles Times, están entre las más de 1,700 páginas de transcripciones y demás evidencia publicada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y que se dieron a conocer el mes pasado como parte de las investigaciones, las cuales permiten reconstruir los momentos de angustia que acompañaron al fatídico percance que culminó con el fallecimiento de nueve personas.

De acuerdo a la publicación, a las 9:06 a.m., el agente que organizó el vuelo en el que viajaba Bryant, envió un mensaje indicando el despegue del helicóptero del aeropuerto John Wayne de Santa Ana, con destino a la Academia de Deportes Mamba, en Thousand Oaks, tal y como lo habían hecho la mañana anterior y al menos 10 veces el año pasado con el piloto Ara Zobayan al mando.

"Where is the helicopter?"

Text messages and hundreds of pages of interview transcripts reconstruct the crash that killed Kobe Bryant, daughter Gianna and seven others.https://t.co/W9aL6qoNy5

