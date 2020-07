La actriz mexicana Cecy Romo estuvo a punto de morir, revela su hija: “Fue el peor día de mi vida”

View this post on Instagram

Thank you, thank you, thank you 🙏 After 90 days she made it, she is out of intensive care and in house with me. Her body is weak body but her spirit is strong, she has lost a lot of weight but she is with her family now and getting the treatments she needs for a full recovery. — I can’t begin to explain how hard it’s been emotionally and economically for all, but if something is clear to us right now is that she has still a lot to give and we need a lot to learn from her. That’s why at the end of this year we will be publishing her book — if this story has given you something during this 90 days please please support us and order in presale https://www.ceciromoeditorialutrilla.com/preventa/ . . Gracias, gracias, gracias 🙏 Después de 90 días Ceci Romo lo logró, ya está fuera de terapia intensiva y en casa con su familia. Su cuerpo está débil, pero su espíritu muy muy fuerte, ha perdido mucho peso pero está recibiendo los tratamientos que necesita para una completa recuperación. — No puedo empezar a explicarles lo difícil que ha sido emocional y económicamente para toda la familia, si algo tenemos claro ahora es que Ceci Romo tiene todavía mucho que dar, mucho que compartir y tenemos mucho que aprender de ella, es por eso que hacia finales de año vamos a publicar su libro — si durante estos 90 días esta historia te ha dado algo por favor ayudarnos y compra en preventa aquí https://www.ceciromoeditorialutrilla.com/preventa/