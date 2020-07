Manuel “El Loco” Valdés sufre nuevo brote de tumor cerebral, asegura su nieto

Iván Valdés reveló que el tumor que le fue extirpado a su abuelo en el año 2017 brotó nuevamente

Manuel “El Loco” Valdés volvió a sufrir con el cáncer, ya que hace unos meses, el tumor cerebral que en 2017 le había sido extirpado, regresó, informaron familiares.

Iván Valdés, nieto del comediante de 89 años de edad, dijo que fue su abuelo quien había pedido mantener en secreto su delicado estado de salud.

El consanguíneo reveló al programa ‘Ventaneando’, que “El Loco” comenzó a tener dificultades en la percepción, que veía cosas inexistentes, y debido a eso descubrieron que el tumor había reaparecido.

“El día de su cumpleaños (enero) tenía una semana en que había terminado su tratamiento de radiaciones, le tuvieron que hacer radiaciones porque el tumor le brotó hacia adentro, por eso no se le veía nada y al hacer hacia adentro le empezó a causar daños de percepción, veía cosas que no, pensábamos que era como broma, porque antes tenía esa clase de reacciones”, comentó.

“Y de repente nos dimos cuenta que algo no estaba bien, lo checó el doctor y le detectaron que le había regresado. No estaba muy contento y no quiso platicarlo“, manifestó.

Aseguró que su abuelo no pierde el ánimo de vivir, por lo que piensa aprovechar el tiempo y realizar distintos proyectos.

“Le han mejorado su calidad de vida, es lo mejor que se puede hacer, ya no se puede hacer algo muy agresivo porque lo afectaría más, él todavía tiene muchas ganas de vivir y cumplir muchos proyectos, así que mientras tenga eso, vamos a hacer que se lo pase lo mejor que se pueda”.

Sin embargo, a pocos días de darse a conocer esta información, Marcos Valdés, aseguró que su padre se encuentra estable y cuidado 24 horas por dos enfermeras.

“Vamos a tener ‘Loco’ para rato. Mi papá está en su casa, mis hermanos Manuel y Michelle le acaban de comprar un reposet por el Día del Padre. Él es muy inquieto, está delgadito, débil y delicado, ¡sí!, es normal. Entendamos que mi papá ha tenido enfermedades brutales y no es joven, va a cumplir 90 años, a veces está de buen humor, a veces no, pero tanto como sentenciarlo alguien que esté lejos de mi papá, no se vale“, criticó Marcos, en entrevista.

En los últimos dos años, “El Loco”, de 89 años, enfrentó un cáncer de piel, de cerebro, tuvo agua en los pulmones y recibió un implante en la piel.

“Lo único que vieron los doctores es que había una manchita que querían checar qué era, pero hasta el momento todo está bien“, expresó Marcos.

Iván, por su parte, consideró que sus declaraciones se salieron de contexto, y afirmó que su abuelo sí tiene un tumor controlado.

“La evidencia más grande que tenemos que no le ha vuelto nada grave es que sigue teniendo movilidad, no tiene parálisis de nada“, dijo.