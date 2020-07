Vadhir y José Eduardo Derbez revelan la razón por la cual su familia ahora es más unida

View this post on Instagram

🇲🇽Descubrí que mi hermanita de 5 años Aitana es super musical y les preparamos esta sorpresa en mi canal de YouTube!! Suscribanse! Espero la amen tanto como yo 😍🤤🤤! Link en mis stories y Bio! SUSCRIBANSE❤️ (a ver que piensan @ederbez y @alexrosaldo 😱😮 ) . 🇺🇸I discovered my 5 year old Sister Aitana is so amazing at musical things! We prepared this surprise for you guys on my Youtube channel! I hope you love her as much as I do when you see this! 😍😍🤤 -Link on my stories and my Bio!! SUBSCRIBE!❤️