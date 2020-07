Ni modo vaqueros: la Feria Estatal de Texas ha sido cancelada por culpa del COVID-19

DALLAS – Los texanos que visitan anualmente Dallas para la Feria Estatal de Texas tendrán que esperar hasta el 2021.

Los organizadores anunciaron la cancelación del magno evento el martes en las redes sociales.

Hombres y mujeres tendrán que guardar sus sombreros y botas por culpa del COVID-19.

#BREAKING The State Fair of Texas has been CANCELED.

"See y'all in 2021," according to @StateFairOfTX website – https://t.co/iQ0AYzCcmP.

More to come on https://t.co/expXkz6dfI. pic.twitter.com/8CdxmcX6pr

— Ryan Wood (@RyanWoodDFW) July 7, 2020