Patrick Mahomes y muy pocos más: el club de los mega contratos que sacudieron al mundo del deporte

Otros atletas profesionales que resolvieron su futuro con acuerdos históricos

Patrick Mahomes, el hombre del momento, acaba de firmar un contrato histórico que lo convierte en el deportista con el contrato más jugoso de todos los tiempos: $477millones de dólares recibirá el joven de 24 años, porque solo alguien tan joven y tan talentoso puede darse ese lujo.

Pero, además de Mahones, ha habido otros deportistas que pusieron su firma en históricos contratos que les han resuelto la vida a ellos y a generaciones por venir:

Nolan Ryan – 1980

El extraordinario pitcher de los Astros firmó el primer contrato en la historia por un millón de dólares por temporada, una cifra que hoy luce ridícula para el mundo del deporte.

Today in 1979, Nolan Ryan signs a 4-year, $4.5 million contract, making him the first baseball player to earn $1 million a season. pic.twitter.com/pqWLJm1D3Z — Texas Sports History (@TXSportsHistory) November 19, 2018

Alex Rodríguez – 2001

Hace casi 20 años, el jugador de los Yankees incendio al mundo del deporte firmando un contrato impensable por $252 millones de dólares y 10 años de relación con el equipo.

Alex Rodríguez – 2008

El jugador portorriqueño rompió su propio récord cuando 7 años después de su histórico contrato, firmó una renovación por otros 10 años y $275 millones.

Yankees president: 'Thank God' Alex Rodriguez's contract is no longer the largest ever http://t.co/FIXRdy9dyP pic.twitter.com/2D3aOROr8q — Sports Illustrated (@SInow) November 21, 2014

Canelo Álvarez – 2017

$365 millones de dólares por 7 años con el servicio de streaming DAZN fue en su momento (2018) en el mejor contrato de la historia y sigue siendo, si se toma en cuenta la ganancia por pelea, alrededor de 33 millones de dólares.

CANELO ALVAREZ $365 MILLION DAZN CONTRACT DETAILS: https://t.co/1lXMezwlJy via @YouTube — The Koncrete Jungle (@TheKJungle) October 17, 2018

James Harden – 2017

El máximo contrato en la historia de la NBA no lo disputan Michel Jordan, Lebron James o Kobe Bryant, ellos se quedan lejos de los $228 millones por 6 años que percibe “la barba”.

This summer, James Harden got a $228M contract.

He turns 28 today with a reloaded team and the Finals on his mind. pic.twitter.com/uDKgqzd1Pu — Cycle (@bycycle) August 26, 2017

Leo Messi – 2018

En el deporte más popular del mundo, las cosas no son diferentes y aunque no se sabe exactamente de cuánto es el contrato de Leo Messi, sí es el deportista que más dinero gana en la actualidad, con una cifra de unos $90 millones de dólares brutos anuales solo por salario y premios en el Barcelona.