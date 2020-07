Más de la mitad de los californianos cree que el estado reabrió demasiado pronto, según una encuesta

Un estudio realizado por la encuestadora Ipsos para la organización sin fines de lucro California Health Care Foundation encontró que más de la mitad de los californianos piensan que la reapertura del estado fue muy rápida.

Three weeks ago, 43% of Californians said the shelter-in-place order was being relaxed too quickly. Now, that share has increased to 53%, our latest COVID-19 tracking poll with @ipsos shows. https://t.co/KsYK3gw37m pic.twitter.com/CFfKFJSmvH

Los resultados revelados este 8 de julio, afirman que el 53% de los californianos encuestados creen que la reapertura de la economía en el estado fue muy rápida lo que contribuyó de forma importante en el incremento de contagios de coronavirus.

Hace tres semanas, solo el 43% de los encuestados estaban preocupados, eso es un incremento de 10% en semanas.

En contra parte, un 18% de los encestados creen que más bien la reapertura ha sido lenta. La encuesta también indicia que el 77% de los californianos están preocupados de que un familiar se infecte con la enfermedad.

NEW: As the state faces a resurgence of COVID-19 cases, 77% of Californians say they are concerned that they or a family member will contract COVID-19. The level of concern is higher for Californians with low incomes, with 81% saying they are concerned. https://t.co/2EgXKx1pek

