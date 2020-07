Detienen a 5 hombres en Los Ángeles por el asesinato del rapero Pop Smoke

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), informó hoy acerca del arresto de dos adultos y tres adolescentes relacionado con el asesinato del joven rapero neoyorquino, Bashar Jackson, conocido popularmente como Pop Smoke.

LAPD Detectives have arrested three adult males & two juvenile males related to the Feb 19th murder of Bashar Jackson, a New York based rapper known as Pop Smoke. We will provide further details as they become available.

