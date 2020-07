Alan Tacher y su esposa luchan juntos contra el coronavirus; exhortan a no bajar la guardia

La pareja se encuentra aislada de sus hijos por el momento

Cada vez son más los famosos que lamentablemente se contagian de coronavirus a pesar de seguir todas las recomendaciones y las precauciones sanitarias y esta vez las víctimas son Alan Tacher y Cristina Bernal, quienes revelan que hace un par de días se realizaron la prueba y por desgracia el resultado fue positivo.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de “Despierta América” y su esposa revelaron que aunque sí han tenido algunos síntomas, por fortuna no han sido tan fuertes, y mandaron un importante aviso en el que exhortaron a sus seguidores a seguir cuidándose y quedarse en su casa todo el tiempo.

“Es algo que no esperábamos porque nos hemos protegido muchísimo y hemos hecho al pie de la letra lo que se nos ordena. Este mensaje es para decirles que no bajen la guardia, de verdad. Para las personas que ven en las redes sociales a gente que dice que es como una gripe, no se confíen. No saben cómo les puede dar, cada quien es distinto“, dijeron Alan y Cristina.

El presentador dijo que entre las molestias que ha sentido están tos, dolor de cuerpo y dolor de cabeza. Por su parte, la actriz señaló que el síntoma más significativo en su caso es la pérdida del gusto y del olfato. Asimismo, ambos señalaron que sus hijos ya están aislados y que podrán verlos dentro de dos semanas si los resultados de los nuevos exámenes salen negativos.