Así fue la sensual y desastrosa pasarela de Demi Rose en traje de baño

Demi Rose a sus 24 años es una de las modelos más hermosas de las redes sociales. Y es que con su increíble figura ha logrado hacerse de millones de seguidores quienes no pueden esperar a verla en nuevos proyectos. Sin embargo hasta el mejor tiene días y malo y así lo demostró ella con una sensual pasarela en donde no le fue tan bien.

Ocurrió para un desfile de modas de “Oh Polly” durante la Semana de la Moda de Miami en el mes de julio de 2019. Ahí Demi se subió al escenario para modelar sexy trajes de baño y probar que es una de las mujeres más hermosas.

Sin embargo muchos notaron que se le dificultaba mucho caminar en tacones y si bien admitieron que lucía hermosa, su pasarela había sido un desastre. A través de su cuenta de Twitter Demi respondió a todos los ataques: “No soy la mejor en la pasarela, estaba muy nerviosa y no quería hacerlo”, escribió.

All jokes aside yes I’m not the best runway model. I was super nervous, didn’t want to do it, my top went missing backstage, my shoes were too big for me in height and size not to mention I was dealing with personal issues loosing my parents, my mom a month before.

— Demi Rose 💕 (@DemiRoseMawby) November 13, 2019