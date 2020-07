¿Quiénes votaron en las últimas elecciones presidenciales?

La Oficina del Censo comparte información demográfica sobre los votantes en 2016

En poco más de tres meses, los estadounidenses acudirán a las urnas a elegir al próximo presidente de los EE.UU. En medio de una pandemia inédita, con un índice de desempleo que supera el de la Gran Recesión de 2007-2009 y un electorado altamente polarizado, las elecciones de 2020 parecieran ser más determinantes que nunca.

¿Cómo votarán los hispanos este año? ¿Cuáles serán las diferencias y las similitudes en el comportamiento de los votantes en relación a 2016? ¿Cuál será el índice final de participación ciudadana?

Desde 1964, y cada 2 años después de las elecciones nacionales, la Oficina del Censo envía la encuesta de Suplemento de registro y voto de la población actual (Voting and Registration Supplement to the Current Population Survey (CPS). Los resultados de dicha encuesta proveen algunos de los estimados más consistentes y confiables de las características sociales, económicas y demográficas de los votantes estadounidenses disponibles para el público

En su página de la internet, la Oficina del Censo comparte la información demográfica sobre los votantes en las últimas elecciones presidenciales de 2016, resultado de su última encuesta.

Compartimos algunos de los hallazgos:

Desde 1980, el número de personas en edad de votar ha ido en constante aumento, desde 150.7 millones en 1980; a 224.1 en 2016.

El índice de votantes hispanos desde 1980 también ha ido en aumento. En 1980, el 2.6 por ciento de los votantes fue de origen hispano , comparado con el 87.6 por ciento que fue blanco. Cuatro años después, el 3 por ciento de los votantes era hispano.

Para 2008, con la elección de Barack Obama, el electorado de origen hispano fue del 7.4 por ciento , comparado con el 76.3 por ciento que fue blanco, y el 12.1 por ciento que fue afroamericano, no hispano.

En las elecciones de 2016, en las cuales el Colegio Electoral eligió al actual presidente Donald Trump, a pesar de que el voto popular fue para su contrincante Hillary Clinton con casi 3,000,000 más de votos, el electorado latino fue del 9.2 por ciento, comparado con el 73.3 por ciento de votantes blancos y el 11.9 por ciento de votantes afroamericanos.

Representación política en California

La Oficina del Censo está realizando el conteo nacional de esta década y de cuyos resultados dependen, entre muchas otras cosas, la representación de la población en Washington DC. La información recabada se utilizará para delinear los distritos del Congreso nacional.

California tiene dos senadores y 53 representantes. En su sitio de internet, la Oficina del Censo comparte información demográfica sobre los distintos distritos electorales en California. Por ejemplo, el distrito 34 de Los Angeles, representado por el demócrata Jimmy Gómez, es hogar de 748,812 habitantes, de los cuales 454,579 son hispanos.

Para obtener más información sobre límites y representación de cada distrito, puedes visitar https://tinyurl.com/yymg6tu8

En Detalle

Si todavía no respondiste al cuestionario del censo, considera la importancia que tus respuestas tendrán no sólo en tu vida, sino en la vida de tu familia, que de otro modo, no será tenida en cuenta durante los próximos 10 años.

• La Oficina del Censo no te preguntará por tu estado migratorio o si eres o no ciudadano estadounidense.

• Sólo toma 10 minutos responder al cuestionario del censo y puedes hacerlo por correo, internet o desde tu teléfono celular.

• Aquellos hogares que respondan de inmediato no recibirán la visita de encuestadores del Censo.

• Tus representantes políticos y tu voz en Washington DC también dependen de que te hagas contar.

Para participar en el conteo nacional de la década, visita el sitio en español https://2020census.gov/es. También es posible llamar a la línea en español: 844-468-2020.