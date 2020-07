Héroe y campeón: CMB entregó cinturón a niño que salvó la vida de su hermana

Bridger Walker, el niño que salvó la vida de su hermana menor al defenderla del ataque de un perro no sólo obtuvo el reconocimiento de los actores de The Avengers y el mundo entero, también recibió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y se ganó a pulso un apodo que le queda como anillo al dedo.

“Y el nuevo campeón mundial del CMB es Bridger ‘El hombre más valiente sobre la Tierra’ Walker”, publicó el CMB en su cuenta oficial de Twitter cuando mostró la foto del pequeño sosteniendo el cinturón de campeonato mundial y vistiendo una camiseta que confirma su título.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

Momentos después, el presidente del consejo, Mauricio Sulaimán replicó la foto, agregando una frase al mensaje original: “Estamos muy orgullosos de ti, querido Walker, eres un héroe de la vida real”.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker !

We are so proud of you, dear Bridger; You are a real life hero! pic.twitter.com/9hDUjRohzg

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 21, 2020