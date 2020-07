“No está en mi cabeza”: Grettell Valdez confiesa que ya no quiere tener otro hijo

La villana de 'Médicos, línea de vida', compartió sus razones por las que desechó la idea de tener a su segundo hijo

Dentro de sus planes para este 2020, Grettell Valdez contemplaba la idea de convertirse en mamá por segunda ocasión, sin embargo, la pandemia de coronavirus que azota al mundo entero provocó que sus deseos se vivieran abajo. Así lo narró en una entrevista para el programa de Univision, ‘El break de las 7’.

Durante su encuentro con la bella actriz y conductora, Alejandra Espinoza, la villana de ‘Médicos, línea de vida’ compartió sus razones por las que desechó la idea de tener a su segundo hijo.

“Creo que voy muy mal, y ya me fui al carajo con varias, dije que quería un hijo este año , creo que ya no va a haber hijo en la situación en la que vivimos cree una conciencia, y mira soy una afortunada, tengo un hijo espectacular maravilloso que amo, ya soy mamá, entonces creo que ahí nos quedamos.”

Y es que, todo parece indicar que tomó la decisión de acabar con este plan debido a que su esposo, Leo Clerc, permanece atrapado en Suiza, su país nativo al que viajó semanas atrás y de donde no ha podido salir como consecuencia de la emergencia sanitaria.

“Hasta ahora creo que si (ya cerró fábrica) no está en mi cabeza, no, o sea no, ya“, aseguró tajante.

Otro de sus planes, es lanzarse de un paracaídas, posibilidad que aún contempla gracias a la insistencia de sus amigos, quienes intentan convencerla de lanzarse a la aventura, a pesar de que tiene miedo de hacerlo:

“El paracaídas sí, me siguen convenciendo mis amigos, de hecho, están organizando que dicen que lo tengo que hacer y tengo que vivirlo, yo les dije: ‘O sea, ¿quieren perderme? Ahí me da algo un ataque o algo’, pero siguen ahí, tratando de convencerme no sé si lo voy a lograr“, expresó entre risas.

En lo que respecta a su hijo Santino, quien procreó hace once años con el actor y conductor Patricio Borghetti, aseguró que también lo apoya para que cumpla con sus sueños, entre los que se encuentran cantar y ser un famoso youtuber. “Lo de Santino de su canal, claro que está emocionadísimo, quiere ser Youtuber y quiere cantar ser diseñador de juegos de video, él quiere hacer todo, pero bueno ya le dije que pasito a pasito“, finalizó.