Decomisan más de 600 libras de metanfetaminas en el sur de California

El pasado domingo 19 de julio agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) detuvo en el punto fronterizo de Otay Mesa, California a un hombre de origen mexicano que conducía un tractor con un remolque lleno de presunta mercancía agrícola.

Según las autoridades de la CBP el hombre de 31 años aseguró que transportaba “hojas de menta y otras especias” en el remolque. El oficial que lo entrevistó sospechó del cargamento y le ordenó al hombre pasar con el tractor por el sistema de rayos X, según informa un comunicado.

CBP officers in Otay Mesa discovered 614lbs of meth hidden within a shipment of green onions on Sunday. Learn more via @CBPSanDiego: https://t.co/lHYXfA71ox pic.twitter.com/F3bqSY1uD5

— CBP (@CBP) July 21, 2020