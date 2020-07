Todos contamos para la Oficina del Censo

La información recabada es totalmente confidencial

Cada 10 años, la Oficina del Censo lleva a cabo un conteo nacional de todas las personas que viven en el país, independientemente de su raza, etnia, edad, situación migratoria, financiera o social. Todos cuentan para la Oficina del Censo.

Los resultados de dicho conteo definen desde la distribución de fondos federales para programas y servicios esenciales para la comunidad, hasta la delimitación de los distritos electorales y la representación de los habitantes en el Congreso. Por el contrario, cuantas menos personas se cuentan, menos fondos y representantes recibe la comunidad.

Redistribución de distritos

El ciclo de redistribución de distritos del país está programado en concordancia con la finalización del conteo nacional. Al recibir la información de la Oficina del Censo, los 50 estados vuelven a determinar los distritos legislativos estatales. Aquellos con más de un asiento en la Cámara de Representantes también dibujarán nuevos distritos.

Este es uno de los muchos motivos por los cuales, el conteo de la Oficina del Censo es tan importante. Líderes y expertos en el tema coinciden en afirmar que ser contado durante el censo es tan importante como votar.

Los partidos políticos se preparan para la redistribución de distritos con años de anticipación, y las fronteras de los distritos que se establezcan en 2020 permanecerán en vigencia hasta después del Censo de 2030. La manipulación de las fronteras de los distritos puede favorecer a un partido político o grupo en particular y se conoce en EE.UU. como “Gerrymandering”, o fraude electoral.

Información confidencial

La información recabada por la Oficina del Censo es totalmente confidencial y no se comparte con ninguna otra agencia gubernamental, como por ejemplo ICE.

Y sin embargo, muchos inmigrantes temen participar en el conteo, por miedo a que su información sea compartida con agentes de inmigración. Cuando miembros de una comunidad no son contados, no son tenidos en cuenta hasta el próximo conteo, una década después, lo que a su vez, hace que no sean considerados a la hora de determinar la distribución de fondos para programas y servicios para su misma comunidad.

El temor de los inmigrantes nació en parte como resultado de una propuesta hecha originalmente por la Administración Trump de incluir en el cuestionario del Censo una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados. La Corte Suprema bloqueó dicha pregunta. Pero el efecto del anuncio original aún genera temor entre las comunidades de inmigrantes.

Esta semana, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva indicando al Departamento de Comercio que no considere a los inmigrantes sin documentos legales, a la hora de determinar los nuevos límites de los distritos electorales. Expertos inmediatamente respondieron al anuncio del presidente diciendo que dicha acción era legalmente dudosa y difícil de poner en práctica. Varias organizaciones de derechos civiles indicaron que desafiarían legalmente dicha orden. La Constitución de los EE.UU. estipula que todas las personas deben ser contadas.

Aún estás a tiempo

Participar en el Censo es fácil y sólo toma 10 minutos.

La información recabada por el Censo es confidencial y no se comparte con otras agencias gubernamentales como ICE.

Para responder al cuestionario, o para más información puedes simplemente visitar el sitio en español: https://2020census.gov/es.html o llamar a la línea 844-468-2020