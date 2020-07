Toyota retira más de 180,000 Tundras del mercado por tener las luces de giro demasiado tenues

Gracias a este error los focos no alumbran con la intensidad necesaria

El fabricante de autos japonés Toyota sigue con nuevos retiros y aunque no todos lo retiros son problemas que pueden causar accidentes o fallas de motor, también puede ser algo simple, como una direccional.

El fabricante de autos Japones ahora está retirando 183,000 Toyota Tundra modelos 2018 a 2020, debido a un defecto con las direccionales que no son lo suficientemente brillantes como para cumplir con el estándar 108 de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS).

Tal vez se pueda pensar que esto es un problema insignificante o que no se le debe de dar importancia, pero si las direccionales o las luces de emergencia no son lo suficientemente visibles, el tráfico que se aproxima puede no darse cuenta de que un vehículo está girando y eso podría aumentar el riesgo de una colisión.

Toyota notificará a todos los propietarios de Tundras que tengan esta falla, así podrán llevar su vehículo a un concesionario para que solucione el problema de forma gratuita. Mientras tanto, los propietarios de camionetas Toyota Tundra de los años modelo 2018 a 2020 pueden consultar el sitio de retiro de la NHSTA para ver si su vehículo está afectado.

El problema es en los vehículos con faros LED que durante la producción, las instrucciones eran incorrectas y las bombillas estaban conectadas a la parte incorrecta del arnés de cableado y gracias a este error los faros no alumbran con la intensidad necesaria.

Puedes también verificar si tu vehículo está dentro del retiro, entra a la NHTSA donde tienes que llenar unas casillas con información de tu auto y ahí te dirá si el vehículo tiene un retiro pendiente.

