Video: supremacista blanca y su novio nazi acosan a una pareja en un semáforo de Torrance

La noche del pasado miércoles 22 de julio una pareja afroamericana de Torrance, California sufrió un ataque racista por parte de otra pareja de blancos supremacistas en un semáforo de la ciudad ubicada al sur de Los Angeles.

Una mujer y su pareja bajaron de su camioneta pick up en un semáforo y confrontaron a la mujer que grababa el video y a su novio. “White Lives Matter (insulto). Only White Lives Matter”, le gritó la mujer blanca cerca de la ventana del copiloto en una clara referencia al movimiento de justicia racial Black Lives Matter, que ha estado muy activo recientemente.

Twitter do your thing. This happened to my cousin today on her birthday smh. Torrance, CA pic.twitter.com/FXLpsSoB6f

Al otro lado, su pareja le hacía un gesto nazi al conductor retándolo a que bajara del auto. El tráfico que había en el semáforo le impedía a la pareja huir del lugar, pero ambos guardaron la calma, no los confrontaron y esperaron la luz verde para esquivarlo y avanzar.

Al hacerlo el hombre de tendencia nazi golpeó el auto con un objeto contundente que acaba de sacar de su camioneta. Se desconoce si hubo alguna confrontación previa a la grabación del video.

This morning we were made aware of the video that has been circulating on social media regarding a crime that occurred within the City of Torrance. The victim has been contacted and detectives are actively investigating this incident.

— Torrance Police (@TorrancePD) July 23, 2020