California destina $52 millones para combatir coronavirus en 8 condados del Central Valley

La ayuda financiera está en camino para los condados del Valle Central de California que han mostrado un incremento en el número de casos confirmado por número de pruebas realizadas de COVID-19.

“Esta inversión de 52 millones es para mejorar los protocolos de aislamiento, de cuarentena y de pruebas en el Valle Central y para aumentar el personal de salud”, afirmó el gobernador al referirse a los fondos que serán distribuidos.

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom provides an update on California’s response to #COVID19. https://t.co/k7SdgVGbUi

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 27, 2020