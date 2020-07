Las ridículas cosas en las que Kylie Jenner ha gastado mucho dinero

Kylie Jenner es la menor de las hermanas Kardashian-Jenner sin embargo no por ello se ha quedado atrás en lo que se refiere a popularidad y dinero. Según Forbes actualmente la estrella de reality tiene una riqueza valorada en $900 millones de dólares, y si bien anteriormente se dijo que había llegado a los mil millones, lo cierto es que esta cantidad no está nada mal para una joven de 22 años.

Y con todo este dinero Kylie puede comprar las cosas más ridículas que se le ocurran, aquí te dejamos una lista de los lujos más excéntricos y costosos de la socialité. Obviamente nada que tenga que ver con su pequeña Stormi está en el listado, pues una madre siempre va a querer darle lo mejor a su hija.

Las uñas de Kylie sorprenden por lo bien que lucen todo el tiempo, y es que a la joven nunca se le verá con una manicura barata. Sin embargo cuando compartió su manicure de billetes de $100 dólares dejó con la boca abierta a muchos. Muchos aseguran que se pudo haber tratado de billetes falsos, sin embargo otros creen que, conociendo a la Jenner, sí se atrevería a mutilar un billete de esta cantidad para su look.

Kylie Jenner just had a brand new LV chopsticks. If I own it, I would never use it to eat sushi the fuck 😩 pic.twitter.com/GYXDLBVFkL

— Ekidjun (@ekidjun) March 23, 2020