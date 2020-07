Sin empleo, sin cobertura de salud

La Oficina del Censo comparte información sobre el acceso al seguro médico de la población

El índice de desempleo en los EE.UU. alcanzó en abril el récord de 14.7 por ciento, para luego disminuir al 11.1 por ciento en junio pasado. Al perder sus empleos, millones de personas también perdieron la cobertura de salud que recibían a través del trabajo.

Entre los trabajadores más impactados por la crisis laboral actual se encuentran aquellos en las industrias de servicio y preparación de comidas, los trabajadores de limpieza y mantenimiento y también aquellos en industrias de ventas al por menor y servicios de cuidado personal. Según información de la Oficina de estadísticas laborales, el índice de desempleo entre trabajadores en la industria de servicio alcanzó en abril de este año el 27.1 por ciento.

Al perder sus empleos, estas personas también perdieron su seguro médico, fundamental en tiempos como estos, para poder lidiar y prevenir el contagio de COVID-19.

Según estimados de la Oficina del Censo, en 2018, alrededor del 55.1 por ciento de la población del país, o 178 millones de personas, tenía seguro médico a través de su empleo. En total, los empleados en las industrias mencionadas representaban en 2018 el 23.6 por ciento de todos los trabajadores, o 39.6 millones de personas.

En 2018, alrededor de 38 millones de menores de 19 años, o el 49.1 por ciento, tenían seguro médico a través del empleo de sus madres o padres. Las madres y padres de aproximadamente el 22.8 por ciento de estos niños trabajaban en las industrias de servicio y preparación de comidas, limpieza, mantenimiento, ventas y servicios y cuidado personal.

Encuesta de población

La Oficina del Censo realiza un conteo nacional de la población cada 10 años. El conteo de 2020 se encuentra en progreso. Pero al mismo tiempo, la agencia realiza otros tipos de encuestas con más frecuencia que complementan y ayudan a ilustrar la composición demográfica del país.

La Encuesta de la Población actual (Current Population Survey o CPS) es un muestreo de la población que produce estadísticas mensuales. La Oficina de Estadísticas Laborales publica cada mes en su boletín “Empleo y Ganancias” información sobre desempleo y características de la fuerza laboral (Employment and Earnings), basándose en dicha encuesta.

Compartimos algunos de los hallazgos de la encuesta sobre el acceso al cuidado de salud de la población.

En 2018, el 8.5 por ciento de la población, o 27.5 millones de personas, no tenía seguro de salud. Esto representa un aumento en el número de personas sin acceso a cobertura médica, comparado con el año anterior, cuando había un 7.9 por ciento, o 25.6 millones de personas sin seguro médico.

También en 2018, los seguros médicos privados fueron más prevalentes que los seguros médicos públicos, cubriendo al 67.3 por ciento de los seguros de la población; mientras que el 34.4 por ciento tenía cobertura de salud pública. Entre 2017 y 2018, la cobertura pública disminuyó un 0.4 por ciento.

El porcentaje de menores de 19 años sin seguro médico aumentó un 0.6 por ciento en 2018. Los niños hispanos fueron el grupo de menores con menos acceso a la cobertura médica. De marzo de 2017 a marzo de 2018, el índice de niños latinos sin seguro médico fue del 7.7 por ciento al 8.7 por ciento; mientras que para los niños blancos el aumento fue del 3.7 por ciento al 4.2.

Participa en el conteo de la década

Estas y otras estadísticas demográficas de la población permiten a los gobiernos locales, estatales y federal planear con anticipación programas y servicios para la comunidad, desde cuidado de la salud, a nutrición a educación, entre otros.

En la actualidad, la Oficina del Censo está realizando su conteo nacional de cada 10 años. Todos los habitantes del país deben participar, independientemente de su edad, raza, estado migratorio o económico. Participar en el Censo es simple y sólo requiere 10 minutos de tu tiempo.

De este conteo depende la distribución de fondos para programas y de recursos para la comunidad. Del conteo también dependen los límites de los distritos y la representación de la población en Washington DC.

Aquellas personas que no sean contadas durante el Censo de esta década no serán tenidas en cuenta por los próximos 10 años. La información recabada por el Censo es confidencial y no se comparte con otras agencias gubernamentales como ICE.

Para responder al cuestionario, o para más información puedes visitar el sitio en español: https://2020census.gov/es.html o llamar a la línea 844-468-2020.