Clarissa Molina recibe insultos por tener COVID-19 y ahora la llaman “la infectada”

La reportera de El Gordo y la Flaca aseguró que hay mucha falta de sensibilidad a la hora de hablar sobre las personas infectadas con el virus

Clarissa Molina reveló a través de El Gordo y la Flaca que después de haber confirmado que había dado positiva a COVID-19 ha recibido muchos insultos a través de las redes sociales, y ahora muchos la llaman “la infectada”.

En “El Break de las 7” Clarissa también aseguró que ya no tiene síntomas. Sin embargo y aún cuando ya se siente mejor de repente amanece con dolor de cabeza.

“En las redes hay muchas personas que no tienen en cuenta cómo escriben o cómo se expresan de las personas que están infectadas. Tenemos que ser sensibles. No tenemos que estar juzgando a nadie. Nadie quiere salir a que se le pegue el virus“, aseveró la reportera de origen dominicano.

Además agregó: “Es algo muy delicado porque no todo el mundo tal vez es fuerte mentalmente para aguantar que te digan ‘la infectada’ porque me lo dijeron varias personas. Obviamente no me importa porque yo sé que no salí a buscar el virus ni nadie lo quiere, [pero] yo pienso que debemos ser más sensibles en esta realidad que estamos viviendo“.

Clarissa también confirmó que más personas en su familia se han visto golpeados por esta enfermedad. “Ya están mucho mejor que antes, pero mi prima específicamente sintió que le pasó un camión por encima pero están bien ya gracias a Dios”, recalcó.