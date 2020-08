Video: Mamá de Vanessa Guillén exige que no hagan negocio con la muerte de la soldado

“Tenemos manos y pies para trabajar”, aseguró Gloria Guillén, notablemente molesta con la venta de artículos con el nombre de su hija

“No jueguen con la sangre de mi hija, no jueguen con mi dolor“, aseveró con contundencia la madre de la soldado hispana Vanessa Guillén, asesinada en la base militar de Fort Hood, Texas. Gloria Guillén pedía así en un video que no vendieran mercancía con la cara y el nombre de la joven de 20 años.

Gloria Guillén anunció que tomaría medidas legales si siguen vendiendo este tipo de productos a través de redes sociales.

“Yo, Gloria Guillén, mamá de Vanessa Guillén no doy permiso a ninguna organización, a nadie [para] que venda cosas a nombre de mi niña. No doy permiso [para] que se esté vendiendo nada. ¡Absolutamente nada!“, afirmó al inicio del Facebook Live de más de una hora publicado en la página Find Vanessa Guillén.

Tal y como denunció Guillén a través de la red social, desde que se hizo pública la desaparición de la soldado de Fort Hood, se empezaron a vender productos como camisetas, mascarillas y pegatinas que hacían alusión al caso de la joven texana.

“No quiero que se estén vendiendo camisetas. No quiero que se estén vendiendo artículos”, insistió Gloria Guillén notablemente molesta con la situación.

La mujer dijo que, en cuanto consigan hacer el sepelio de su hija, su marido volverá al trabajo. “Tenemos manos y pies para trabajar”, enfatizó. Hasta ahora, según ella misma dijo, están sobreviviendo gracias a la ayuda de la comunidad.

La única ayuda que solicita la familia es asistencia a las manifestaciones que han convocado en varias ciudades de Texas y respaldo al proyecto de ley #IAmVanessaGuillen, que ya han presentado ante el presidente Donald Trump y que pretenden que se apruebe en el Congreso.