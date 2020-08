Joselyn Cano, la Kim Kardashian mexicana, presume sus encantos con tremendo escote

La modelo acapara reflectores con sus candentes publicaciones

Joselyn Cano es una de las famosas que no se olvida de sus fieles seguidores de Instagram y esta vez decidió consentirlos con un infartante video donde presumió sus voluptuosos encantos.

Hace unos días, la llamada Kim Kardashian mexicana compartió un breve clip en el que aparece posando con una blusa gris con tremendo escote que dejó admirar su famosa pechonalidad en primer plano.

“Can’t sleep up now responding to messages ☺️ Click link in Bio”, escribió la modelo y empresaria la publicación que ya supera más de 493 mil visualizaciones y toda clase de buenos comentarios.

“Demasiado bella 😍😍”, “Me encantas ❤️❤️” y “Caliente 🔥🔥”, fueron algunos de los piropos.

Previamente, Joselyn acaparó reflectores al aparecer mostrando de espaldas su espectacular retaguardia con una sexy tanguita roja.

