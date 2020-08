Orden ejecutiva de Trump le costaría $700 millones semanales a California y no lo pueden pagar

El gobernador Gavin Newsom aseguró que el estado no tiene los fondos para cumplir con lo propuesto en la orden ejecutiva firmada por el presidente

A solo días de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para extender los beneficios extras del Seguro de Desempleo en la que los estados deben contribuir con un 25%, el gobernador de California aseguró que el estado no tiene los fondos para hacerlo.

El pasado 25 de julio, expiró el pago de $600 dólares adicionales que se otorgaban a través del Seguro de Desempleo y, tras el colapso de las negociantes en el congreso la semana pasada para emitir un nuevo paquete de ayuda, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva.

La orden del presidente estipula una reducción del beneficio adicional del $600 a $400, pero a su vez requiere que los estados cubran el 25% de los fondos.

“Analizamos la propuesta federal del presidente y analizamos los costos asociados al programa sus beneficios y sus responsabilidades, pero no podemos cubrirla”, aseguró el gobernador de California al referirse a la reciente orden ejecutiva.

“Si cubrimos el 25% del costo del programa propuesto por el presidente, le costará al estado $700 millones semanales y no los tenemos”, agregó Newsom. “El estado no tiene recursos identificados para cubrir $700 millones semanales. No hay dinero para ser reubicado o redistribuido para cumplir con eso”, enfatizó el gobernador.

A consideración del mandatario regional la orden ejecutiva no cumple totalmente con las solicitudes de diversos gobernador republicanos y demócratas.

Newsom aseguró que los estados no podrían cubrir la orden ejecutiva sin realizar masivos recortes a otros programas que afectarían aún más a los ciudadanos.

El gobernador dijo que se encuentra esperanzado en que se retomen las negociaciones en el congreso y se llegue a un nuevo acuerdo de rescate económico con fondos federales.

