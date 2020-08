Recortan $150 millones del presupuesto de la Policía de Austin; las tensiones crecen entre el departamento y la comunidad

AUSTIN – El Concejo de Austin aprobó de manera unánime recortar el presupuesto de la Policía de Austin considerablemente.

Los concejales decidieron quitarle $150 millones de dólares al presupuesto total de $437 millones destinados al departamento.

Los fondos serán desviados a diferentes programas comunitarios y otros departamentos que contribuirán a la seguridad pública con estrategias alternativas.

La decisión llega después de varios meses de críticas y presión sobre el Departamento de la Policía de Austin por las muertes de dos hombres desarmados, uno hispano y otro afroamericano. Los roces entre oficiales y manifestantes durante las recientes protestas de Black Lives Matter también han creado notorias tensiones entre el departamento y la comunidad.

La medida designará $23 millones de dólares para el Servicio de Emergencias Médicas de Austin y el Condado Travis, además de programas para la indigencia, prevención de violencia y protección.

El dinero también será invertido en otras iniciativas como parques y programas de alimentación

Alrededor de $79 millones se invertirían en la transferencia de los laboratorios forenses, el número de emergencias 911, servicios de apoyo, asociación comunitaria, servicio a víctimas y asuntos internos fuera de la injerencia de la Policía.

Thank you for supporting the Austin Police Department. The council's budget proposals continue to become more ridiculous and unsafe for Austinites. They are going to ignore the majority who do not want the police defunded. The community will need help @ the Capitol. @gacc97 https://t.co/mBhDZRmWxT

