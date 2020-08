Fallece el hombre de 80 años que fue golpeado en baño de supermercado de Lancaster

El hispano de 80 años que fue golpeado en el baño de un supermercado en Lancaster el 8 de julio falleció este miércoles.

La familia de Roberto Flores López informó que el abuelo falleció en la madrugada. Lo sobreviven su esposa Amelia, cuatro hijos, 16 nietos y un bisnieto.

Flores López fue asaltado en el baño de Superior Grocers cuando un sujeto le robó la billetera en el momento que fue al baño. El abuelo estaba realizando compras de rutina con su esposa.

Al anciano lo encontraron minutos después en el piso. Estuvo hospitalizado con fracturas en la quijada y las costillas.

The search is on for the viscous suspect who left an 80 year old grandfather beaten & bloody in a grocery store bathroom.

It happened this morning at Superior Grocers in Lancaster.

Roberto Flores Lopez is in ICU with severe head and facial injuries.

11pm @ABC7 pic.twitter.com/gojfjcaVsA

— Leanne Suter (@abc7leanne) July 9, 2020