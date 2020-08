AMLO desafía a Estados Unidos y se resiste a capturar al Mencho, líder del CJNG: The Economist

Aunque Estados Unidos quiere la cabeza del Mencho, AMLO “podría tener reservas en el caso”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se resiste a planear la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos, o el Gallero, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo aseguró el diario de británico The Economist en el artículo “How will Mexico´s president handle ‘el Mencho’, a kingpin on the rise?”.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán// Fotos del Chino Ántrax muerto en la morgue

Según la publicación aunque Estados Unidos quiere la cabeza de Nemesio Oseguera Cervantes, AMLO “podría tener reservas en el caso”, pues “nunca ha respaldado la política de sus predecesores de capturar o matar capos”.

“El señor López Obrador se basa en la filosofía de ´abrazos, no balazos´. Ha tenido 20 meses en el cargo para demostrar que su pacífica política puede funcionar, pero hasta ahora los resultados son decepcionantes”, sentencia.

Recuerda cómo el 16 de junio, el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa, tras tener a su cargo un proceso penal en contra de Rubén Oseguera, alias el Menchito, hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Mientras que días después, supuestos miembros del mismo grupo criminal atacaron durante una inédita agresión a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

“El Mencho parece haber aprendido de los capos del pasado como el Chapo, que fue capturado tres veces. Vive menos lujosamente (…) Puede que nunca logre el dominio que el Chapo, pero sigue siendo igual de peligroso”, considera la publicación inglesa, en referencia a Joaquín “el Chapo” Guzmán exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).

La política de abrazos y no balazos ha sido sumamente cuestionada ya que a pesar de que se ha buscado bajar con los índices de violencia, por el contrario durante lo que va del Gobierno del presidente López Obrador se han registrado picos de asesinatos.

Mientras tanto, el Mencho se ha convertido en uno de los criminales más peligrosos al grado de que Estados Unidos ofrezca $10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

También te puede interesar:

Sicarios ahorcan a familia completa; niña entre las víctimas // VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

Narcos amenazan a doctores por coronavirus // Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de hijos de El Chapo

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello