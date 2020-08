La Universidad de Miami confirma casos de coronavirus en sus dormitorios estudiantiles

Están investigando si el brote se debió a una fiesta que organizaron algunos jóvenes residentes del campuw

Jaylen Sanders acababa de comenzar las clases en la Universidad de Miami el lunes y lo hacía con miedo ya que se enfrentaba a la amenaza de un brote de coronavirus en los dormitorios del campus, según explica Local 10 News.

Sanders es un estudiante de primer año y, según dijo, los responsables de la universidad están proporcionando exámenes gratuitos a los estudiantes. Él es uno de los estudiantes que está en cuarentena a petición de la Universidad.

Ten students and two staff members at Miami University have tested positive for coronavirus. https://t.co/svffXuH4Pd — WTTE FOX 28 (@fox28columbus) August 22, 2020

El centro también está proporcionando mascarillas, desinfectantes de manos y toallitas. Las aulas ahora tienen divisiones de plexiglás entre profesores y estudiantes.

“Después de determinar que cuatro estudiantes en Hecht Residential College dieron positivo por COVID-19 esta semana, esos estudiantes y varios otros que han mostrado síntomas, fueron retirados inmediatamente de sus apartamentos y están aislados en otro lugar”, señala el comunicado de la universidad.

University of Miami moves to contain coronavirus outbreak in dormshttps://t.co/o4BEFQHdNO — George Oxar (@Georgeoxar) August 22, 2020

Los administradores están investigando si una fiesta reciente dentro de un dormitorio del campus estaría relacionada con el brote. Por ahora, 51 estudiantes en los pisos 7 y 8 de la Torre McDonald, donde reside Sanders, están en cuarentena, según confirmaron los administradores.

“Este semestre comienza como ningún otro en nuestra historia”, señaló el Dr. Julio Frenk, presidente de la Universidad. Frenk es un médico que se desempeñó como ministro de salud del gobierno de México y tiene experiencia en la Organización Mundial de la Salud. También es exdecano de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública.

University of Miami begins its 2020 fall semester with mandatory face masks required for students and staffers/teachers..https://t.co/W234JNPF7g — allhealthtv (@allhealthtv) August 20, 2020

Sanders dice que él se siente seguro. “Me alegra que la universidad cuente con los procedimientos adecuados. Este es también uno de los riesgos que corres cuando ingresas al campus en medio de esta pandemia”, comentó.