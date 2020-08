El peligroso huracán Laura se acerca al borde de Louisiana y Texas con vientos de 150 mph

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó en su parte de las 12 a.m. CDT que el huracán Laura se mueve hacia tierra entre Louisiana y Texas el jueves, y advierten que el borde norte del huracán Laura se está moviendo sobre la parroquia de Cameron con marejada catastrófica, vientos extremos e inundaciones repentinas ocurriendo al sureste de Louisiana.

…NORTHERN EYEWALL OF LAURA MOVING OVER CAMERON PARISH… …CATASTROPHIC STORM SURGE, EXTREME WINDS, AND FLASH FLOODING OCCURRING IN SOUTHWESTERN LOUISIANA… pic.twitter.com/CQC0JISOi4

Laura avanzará el suroeste de la costa de Louisiana en las próximas horas y continuará tierra adentro en

esa zona el jueves temprano.

El aviso del NHC advierte que la fuerza de los vientos se debe considerar como la de los tornados.

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA emitió una alerta de tornado válida hasta las 8 a.m. CDT para partes de Louisiana y el sureste de Texas. El área de vigilancia incluye Baton Rouge, Alexandria, Lake Charles y Beaumont.

Las marejadas ciclónicas y los vientos con fuerza de tormenta tropical llegarán dentro de las áreas de advertencia mucho antes del centro de Laura.

Todos los preparativos para proteger la vida y la propiedad debe apresurarse hasta su finalización en el

próximas horas.

Se prevé que el centro de Laura se mueva sobre el noroeste de Louisiana el jueves, a través de Arkansas el jueves noche, y sobre la mitad del valle de Mississippi el viernes.

This should be the top story everywhere tonight. I know there is so much crazy news going on – but this storm will change the landscape in Louisiana forever. Winds are now 150mph, nearly Cat 5. This storm will bring "unsurvivable" storm surge. #HurricaneLaura pic.twitter.com/0ohSipREKO

Pronto llegará una marejada ciclónica insuperable con olas grandes y destructivas para Sea Rim State Park TX hacia Intracoastal City, LA, incluidos Calcasieu y Sabine Lakes, y podría penetrar 40 millas tierra adentro.

– El huracán Laura estaba a 7 mph menos que una tormenta de categoría 5 a las 9 pm hora local

– Por contexto, el huracán Katrina era una tormenta de categoría 3 cuando tocó tierra en 2005

– Se emitieron alertas de tornado en partes de los estados hasta las 8 am del jueves por la mañana.

– Se ordenó evacuar a más de 500,000 residentes en Louisiana y Texas.

EXTREME WIND WARNING: Violent winds are coming ashore in Hurricane #Laura 's eyewall. Shelter in the most interior room of the lowest dry floor of your home. Treat this warning like a tornado warning! pic.twitter.com/xbtbdNbWFK

Están activos:

El sistema de Alertas de Google, con datos sobre inundaciones

El Mapa de Crisis de Google con los albergues disponibles

Una de las alertas advierte que las costas de Texas y Louisiana experimentarán marejadas ciclónicas “imposibles de sobrevivir” de hasta 20 pies de altura (casi siete metros).

Esta simulación de The Weather Channel ilustra lo que una marejada así significa:

The National Hurricane Center has forecasted "unsurvivable storm surge" from Hurricane #Laura in parts of Louisiana and Texas. Do NOT underestimate this storm.

This is what that kind of water height looks like: pic.twitter.com/ik7EtpFTzn

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 26, 2020