Mujer acusada de abofetear e insultar a un niño negro enfrenta cargos en Florida

Una mujer en Boca Ratón enfrenta serios cargos luego de supuestamente abofetear a un niño e insultar a niño negro. Su nombre es Haley Erin Zager.

Los oficiales dicen que estaba en un parque de karts en Boomers, en Boca Ratón (al norte de Miami), el sábado y admitió haber golpeado a un niño de 11 años en la cara y le profirió insultos raciales.

Boca Raton woman facing felony charges for allegedly slapping child and calling him a racial slurhttps://t.co/SSCGPzO0Zg

— Jacey Birch (@JaceyWPLG) August 27, 2020