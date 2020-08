La broma que provocó la censura de Manuel “El Loco” Valdés en Televisa

View this post on Instagram

Adiós a "El Loco" Valdés El actor y comediante mexicano murió la madrugada de este viernes a los 89 años, informó su hijo Pedro Valdés. Manuel tuvo una larga lucha contra el cáncer de cerebro que padecía desde 2017 y había ido empeorando su salud. . . Su nombre real era Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo y nació en la norteña Ciudad Juárez el 29 de enero de 1931. . . Con un humor poco elaborado pero espontáneo se había ganado el cariño y las carcajadas del público mexicano a través de la pantalla pequeña, la grande y también en los teatros durante una extensa carrera de siete décadas. . . Ante su fallecimiento, México pierde al tercero de cuatro hermanos que fueron iconos representativas para muchas generaciones y son una reconocida estirpe en el entretenimiento.