Enrique Guzmán se burla del documental que planea su nieta Frida Sofía

Frida Sofía sigue causando polémica gracias a sus fuertes declaraciones y continuas peleas con Alejandra Guzmán y su expareja, Christian Estrada, por lo que en días recientes anunció que pronto compartirá sus experiencias por medio de un documental.

“Esta es mi vida, esta es mi historia te guste o no, es la mía y la voy a contar. Y no es para ofender a nadie, pero simplemente la voy a contar, como dicen, caiga quien caiga. Gracias a la gente que me apoya, que me quiere y que no se deja influenciar por lo que diga toda la prensa. Nunca me van a callar nada más porque les caiga mal“, confesó a través de una serie de videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Ante esto, el cantante Enrique Guzmán volvió a criticar la iniciativa de su nieta y durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ se burló de ella, asegurando que no tiene nada que contar y que seguramente utilizaría cuatro renglones en una sola hoja:

“Algo me han contado, quién sabe qué querrá decir, según que va a hablar de sus experiencias personales, pues son 3… y las conocemos todas, por comprar un libro de Frida Sofía, debe ser como cuatro renglones en una sola hoja… la vida de Frida“, dijo el exesposo de Silvia Pinal.

Contrario a la escandalosa vida de una de las herederas de la dinastía Pinal, aseguró que, si él publicara un libro de su vida, necesitaría varios volúmenes.