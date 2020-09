VIDEO: La despedida perfecta para Messi con la que un aficionado del Barcelona le dijo adiós a su ídolo

Deportes

Un homenaje virtual para el máximo ídolo del barcelonismo que abandonará al equipo

La partida de Leo Messi del FC Barcelona tiene al mundo del fútbol hecho un auténtico nudo: se habla de cientos de millones, contratos, cláusulas, traiciones y Barçagates, pero de lo que nadie habla es de la despedida que “la pulga” debió tener al lado de la afición que lo amó durante más de 15 años y, no nos engañemos, que también va a seguirlo en el Manchester City.

Las pugnas con la directiva no permitieron que el más grande ídolo de la historia azulgrana tuviera un momento de encuentro con sus aficionados para agradecerte mutuamente y dividir caminos… pero alguien, sí lo hizo

Duele en el corazón que la despedida de Messi en Barcelona no haya sido de esta manera😢💔 pic.twitter.com/caZ1W7GOkn — Tano Benzaquen (@BenzaTano) August 31, 2020

Pero uno de ellos no se quedó con las ganas e hizo un homenaje en video al todavía jugador azulgrana sin el que nada volverá a ser igual en el club.