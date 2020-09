Eugenio Derbez cumple 59 años: así fue el día en que su vida cambió para siempre

View this post on Instagram

Hoy hace 7 años, se estrenó en USA “Instructions Not Included” (“No Se Aceptan Devoluciones”). Recuerdo que cuando me empezaron a llegar las fotos de todos ustedes en las salas de cine, no lo podía creer. No tenía ni idea de que ese día, cambiaría el resto de mi vida y de mi carrera. Cada que vuelvo a ver las fotos, me sigo llenando de emoción y agradecimiento. 🙏🙏🙏 / 7yrs ago today, “Instructions Not Included” premiered in theaters. I will never forget the feeling of seeing the photos of people waiting to go in to watch the movie. It was unbelievable! Little did I know that day was going to change life as I knew it. Every time I look at those photos it takes me back to that day. THANK YOU!!!