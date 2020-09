Un grupo de hispanos recibe con mucha alegría al autobús de campaña de Donald Trump en Texas

TEXAS – Decenas de personas estuvieron esperando la llegada del autobús de campaña del presidente Donald Trump a San Antonio y cuando finalmente llegó mostraron con mucha euforia su apoyo al controvertido candidato.

Entre las decenas de personas que llegaron el jueves se encontraba el grupo de “Latinos for Trump”.

La llegada del autobús a la ciudad es parte de una gira que realiza a lo largo del país, en esfuerzos por obtener el voto de los simpatizantes latinos.

“Todos los latinos tenemos que estar unidos para apoyar al presidente Trump”, dijo Milly González, natural de Perú a medios locales.

González aseguró que asistió al evento porque dice que con los más de 20 años que lleva radicada en este país, según ella, Trump ha sido el mejor mandatario.

“Por que él está por la familia, por la unión de la familia. Está en contra del aborto y él está por todos los latinos trabajadores que venimos a este país”, agregó.

President Donald Trump’s reelection campaign launched a bus tour of Texas on Thursday. But high-profile supporters strenuously said they don't see the traditionally red state as a 2020 battleground.https://t.co/fhSN8s7LEr

— Texas Tribune (@TexasTribune) September 4, 2020