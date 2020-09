5 alimentos que te ayudan a sentirte relajado

Estilo de Vida

El estrés puede hacerte sentir ansioso, algunos alimentos te pueden hacer sentir mejor

Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. El estrés es una respuesta automática y natural del cuerpo ante situaciones desafiantes. Cuando tienes un estrés moderado hay algunos alimentos que pueden ayudar a sentirte menos ansioso.

Garbanzos

Los garbanzos son ricos en triptófano, un aminoácido que el cuerpo necesita para producir serotonina, una sustancia química que hace que el cerebro se sienta bien.

Muchos medicamentos antidepresivos modernos funcionan aumentando la cantidad de serotonina en el cerebro. Si bien los garbanzos no son un sustituto del Prozac, sí son un alimento que de manera natural eleva los niveles de serotonina en el cerebro.

Salmón

El salmón es rico en omega-3 y vitamina D, los cuales están ligados a la salud mental. Estudios han demostrado que las grasas saludables como omega-3 son particularmente efectivas para combatir la ansiedad.

EPA y DHA pueden ayudar a regular los neurotransmisores dopamina y serotonina, que pueden tener propiedades calmantes y relajantes.

Avena

La avena al igual que los garbanzos, contiene triptófano, lo cual favorece tu estado de ánimo. Cenar avena también puede ser una buena opción si pasas por días estresados, contiene melatonina y te puede ayudar a dormir mejor. Un estudio en la revista Nutrients encontró que comer alimentos ricos en melatonina puede ayudar con el insomnio.

Manzanilla

La manzanilla ayuda a reducir la ansiedad debido a su contenido de antioxidantes y efectos antiinflamatorios.

Investigadores piensan que un compuesto flavonoide llamado apigenina es responsable de los efectos sedantes de la manzanilla. Los extractos de manzanilla exhiben actividad similar a las benzodiacepinas.

Chocolate negro

El chocolate negro contiene flavonoles, que son antioxidantes que pueden beneficiar la función cerebral. Puede mejorar los niveles de hormonas del estrés comúnmente asociadas con la ansiedad, como las catecolaminas y el cortisol. También aumenta los niveles de serotonina, lo que puede ayudar a reducir el estrés que conduce a la ansiedad.

El National Institute of Mental Health recomienda establecer objetivos y prioridades. También sugiere aprender a decir no a las tareas nuevas si te están imponiendo una sobrecarga de trabajo.

Ten en cuenta lo que has logrado al final del día, no lo que no has podido hacer.

El estrés es demasiado, además de sentirte cansado y ansioso, podrías incluso enfermar. Si tu estrés es crónico solicita ayuda médica.