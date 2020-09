Enloquecido conductor de pickup provoca incendio en Topanga Canyon, cerca de Malibu

Los Ángeles

El vehículo jalaba un pesado remolque que sacó chispas mientras era perseguido por la Policía

La irresponsabilidad y negligencia de un hombre que conducía una camioneta pickup la tarde del martes en el área de Los Ángeles agregó fuego durante la temporada de incendios más devastadora de la historia de California.

El vehículo jalaba un pesado remolque en el área de Woodland Hills, en el Valle de San Fernando. Cuando alrededor de las 2 pm golpeó a otros vehículos y trató de darse a la fuga comenzó una persecución policial que luego se volvió tensa cuando el conductor decidió irse hacia el sur por Topanga Canyon Blvd, un camino estrecho que recorre el cañón y la comunidad del mismo nombre.

Durante la persecución, el remolque perdió al menos una llanta y eso produjo chispas que de inmediato causaron el incendio, según testigos. Topanga Canyon Blvd fue cerrado por algunas horas.

This dude set the topanga canyon on fire and then ran so the cops can chase him. Like are we just bored these days?? pic.twitter.com/gzWSsz1oVP — Jenny Ho✨ (@YoMaHoHo) September 9, 2020

Eventualmente, el hombre se incorporó al camino costero PCH a la altura de Malibu y después de un rato en el que continuó mostrando un comportamiento muy errático fue arrestado alrededor de las 3:10 pm tras detener el vehículo a la altura de Carbon Canyon Rd.

Las autoridades dijeron que el sospechoso golpeó alrededor de 30 vehículos durante su accidentado y peligroso recorrido.

My bro and I were literally one lane over from this maniac as one of his tires came off on fire with sparks everywhere. We then got stuck in Topanga Canyon coming back from the valley because of the wildfire his chase started. So 2020. https://t.co/yEnviaeYJs — Marco Mannone (@MarcoMannone) September 8, 2020

UPDATE: CSO Gissell snapped photos of the LAPD incident on his way back to the station. The trailer with no tires on one side, swung wildly on Topanga Canyon causing several spot fires. pic.twitter.com/2YqL0A1WpJ — Gates Security Alerts (@GatesAlerts) September 8, 2020

El incendio fue controlado tras quemar solo 10 acres gracias a una rápida reacción de los bomberos, que movilizaron muchos recursos, incluyendo varios aviones. Las condiciones del clima con temperatura templada esta vez y poco viento facilitaron esa tarea.

El sospechoso no fue identificado de inmediato, pero se trata de un hombre blanco.

