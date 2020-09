“Canelo” Álvarez contra todos: demanda a DAZN, Golden Boy y hasta Óscar de la Hoya según reporte

Deportes

El peleador mexicano alega incumplimiento de contrato al estancarse las negociaciones para su siguiente combate

Casi dos años después de haber sacudido al mundo del boxeo al anunciarse un súper contrato récord, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez lo ha vuelto a hacer, pero esta vez por levantar una “súper demanda” contra todos sus antes aliados.

De acuerdo con un reporte de The Athletic, Álvarez presentó una demanda contra Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN el martes en una corte federal de Los Ángeles en la que alega incumplimiento de contrato.

El reporte del periodista Mike Coppinger indica que “Canelo” dirigió un comunicado en el que dice: “Soy el No. 1 del mundo libra por libra. No tengo miedo de ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi empresa de transmisiones o de mis promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder regresar a boxear y darles a mis fans el show que se merecen”.

“Canelo” ha realizado solo tres peleas desde que firmó en octubre de 2018 un contrato récord de $365 millones de dólares con DAZN por 11 pleitos durante un periodo de cinco años. En ese momento fue el contrato más grande para cualquier deportista.

Pero el peleador tapatío no ha tenido acción desde noviembre cuando noqueó a Sergey Kovalev y las negociaciones entre su promotora y DAZN para pactar su siguiente pelea se han estancado cada vez más durante la pandemia, debido a que DAZN presuntamente no quiere pagarle los $35 millones de dólares que el pelirrojo debería recibir según los términos generales de su contrato.

Para complicar más la situación, Álvarez no tiene una buena relación con De la Hoya, a quien acusó el año pasado de no ser leal.

Noticia en desarrollo