Con ajustados jeans, Sol Pérez, la Yanet García de Argentina, menea sus encantos

Entretenimiento

La conductora aceleró las pulsaciones de sus fans con sus movimientos

La Yanet García de Argentina, Sol Pérez, tiene una intensa actividad en las redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram, la conductora alterna rutinas físicas con reflexiones, imágenes en poses sensuales y promociona diversos productos. En esta oportunidad, elogió el calce perfecto de sus jeans y meneó sus encantos para deleite de sus seguidores.

“Me copó este tema. ¿En qué andan ustedes? ¿Tienen unos jeans que digan, estos no me los saco?“, preguntó la modelo, qué además de sus pantalones, lucía un top blanco que dejaba ver su abdomen. Luego, empezó a menearse al ritmo del tema “Jeans” de Dj Alan Gomez.

Como era de esperarse, de inmediato, los comentarios y elogiosos entre los seguidores de Pérez se multiplicaron.

Aquí te dejamos el video para que lo disfrutes.

