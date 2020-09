27 personas han muerto y hay decenas desaparecidas por los incendios en Estados Unidos

Noticias

Los desastres causados por incendios en el Oeste ya cobraron la vida de al menos 27 personas y no se puede estimar aún la cantidad de desaparecidos

DesastreLos incendios forestales masivos en la costa oeste, con las altas temperaturas y los vientos, han cubierto de humo gran parte de Estados Unidos, complicando así los esfuerzos para combatirlos, y para encontrar a personas muertas y desaparecidas, agravando la miseria de miles de personas desplazadas por los desastres naturales y obligadas a evacuaciones en medio de una pandemia de coronavirus.

Las imágenes de satélite revelan el tamaño de las columnas de humo que se extienden sobre el Océano Pacífico, formando algo parecido a un ciclón, pero de humo.

Today in horrifying satellite imagery: The bulk of that smoke from the Oregon and California wildfires is being pulled into a huge cyclone over the Pacific. Stretches back almost 2,000mi to New Mexico. pic.twitter.com/ez84jFbI0a — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) September 11, 2020

“Uno nunca cree que todo va a arder en llamas”, dijo Marian Telersky, quien perdió su hogar en la ciudad de Talent, en el sur de Oregon, a KOBI, afiliada de CNN. “Es mucho para manejar”.

Los incendios han matado al menos a 27 personas en los tres estados contiguos de la costa oeste desde mediados de agosto, incluidas 20 en California en lo que va de año, muchas de ellas en los últimos días, y al menos 7 personas en Oregon.

Esta semana, las llamas mataron a un niño de 1 año en Washington y a seis personas en Oregon, incluido un adolescente que en sus últimos momentos se acurrucó con su perro dentro de un automóvil que estaba envuelto en llamas.

Noventa y siete grandes incendios arden el sábado en el oeste en general, incluidos 12 en Idaho y nueve en Montana, informó CNN citando el reporte del Centro Nacional Interagencial de Bomberos.

#CreekFire: We had a request to drive down Cressman Road. These a video clips from Cressman Road, Upper Cressman Road and Lower Cressman Road. pic.twitter.com/RoSbvXF4JD — Fabiola Ramirez (@FabRamirezTV) September 11, 2020

Siete fallecidos y decenas desaparecidos en Oregon

Decenas de personas permanecen este sábado desaparecidas en el estado de Oregon en medio de una oleada de grandes fuegos y las autoridades ya han alertado de una posible “desgracia masiva” de pérdida de vidas humanas.

Las autoridades locales del estado han confirmado hasta siete fallecidos -según el recuento del diario local The Oregonian- que, sumados a los ocurridos en las últimas semanas y a los de los estados vecinos de California y Washington, elevan el total de muertos por incendios desde mediados de agosto..

En medio del caos, los pronósticos sobre los desaparecidos no son nada alentadores, y el director de gestión de emergencias del estado, Andrew Phelps, indicó que se están preparando para una “desgracia masiva” de pérdida de vidas humanas, un término usado para referirse a incidentes en los que se estima que hay una gran cifra de personas muertas que por el momento no se pueden confirmar.

Error en cantidad de evacuados

En una de las pocas notas positivas de las últimas horas, la gobernadora de Oregón, la demócrata Kate Brown, admitió un error en la información anteriormente emitida por su oficina según la cual hasta medio millón de personas habían sido evacuadas por los fuegos, y redujo la cifra a alrededor de 40,000.

Los 500,000 apuntados inicialmente por los responsables estatales son personas a quienes se ha informado de que se preparen para abandonar sus casas en caso de que sea necesario, aclaró Brown.

En Washington

Los últimos cinco días en el estado de Washington han sido la segunda peor temporada de incendios del estado en la historia, dijo el viernes el gobernador Jay Inslee. Dieciséis grandes incendios ardían en el estado hasta el viernes.

Inslee visitó una pequeña ciudad en el este de Washington a principios de esta semana que fue devastada por los incendios. El 80% de los edificios de Malden, incluida la estación de bomberos, la oficina de correos, el ayuntamiento y la biblioteca, fueron completamente destruidos.

My heart breaks for my beautiful state. This is the devastation I’m seeing today—left behind by these unprecedented wildfires. Blocks of homes and businesses, hopes and dreams, pasts and future, all decimated. pic.twitter.com/roYsDyKrBO — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) September 12, 2020

En otra parte de Washington, un niño de 1 año murió y sus padres sufrieron quemaduras graves mientras intentaban escapar del incendio forestal, dijeron las autoridades.

Un año de récords en desastres para California

Aunque los pronósticos siguen siendo poco alentadores, las condiciones meteorológicas mejoraron levemente este sábado en California, con vientos menos intensos y una mayor humedad, lo que alivió momentáneamente el trabajo de los bomberos y les permitió ciertos avances en las tareas de contención.

California sigue batiendo récords en un año en el que ya ha registrado tanto el mayor incendio de toda su historia reciente como la mayor cifra anual de hectáreas quemadas jamás registrada, con más de 1,214,056.

Los bomberos están luchando contra más de dos docenas de incendios importantes en todo el estado, donde han muerto al menos 9 personas en los últimos días, incluido un niño de 16 años que huía del área en su vehículo, según las autoridades del condado de Butte. Más de una docena estaban desaparecidos, dijo la oficina del alguacil de Butte esta semana.

El presidente Donald Trump visitará California el lunes para recibir información de los funcionarios de emergencia locales y federales, dijo el sábado la Casa Blanca. Se espera que esté en McClellan Park en el condado de Sacramento, a unas 70 millas al sur del North Complex Fire.

Con información de Marc Arcas, Agencia EFE, CNN