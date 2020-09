Bomberos pierden avance en el incendio Bobcat Fire de Los Ángeles y éste se expande peligrosamente

De haber quemado más de 36,000 acres el pasado lunes y estar contenido en un 6%, el Bobcat Fire al este de Los Ángeles avanzó durante la noche destruyendo los esfuerzos de los bomberos.

Para la mañana de este martes el incendio habría aumentado a un área total de 41,231 acres y disminuyó la contención a solo 3%.

“El avance de contención disminuyó porque el incendio creció de una forma mucho más rápida que la construcción de las líneas de contención que fuimos capaces de desarrollar”, afirmaron las autoridades de Los Angeles National Forest en un mensaje en Twitter.

Acreage this morning is 41,231 with 3% containment. Crews worked all night to keep the fire from reaching Mt. Wilson and the communities. Reduced containment is due to fire growth without our being able to increase containment lines. #BobcatFire pic.twitter.com/eGT5aU9hwz

— Angeles_NF (@Angeles_NF) September 15, 2020