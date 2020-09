Julián Gil dedica romántico mensaje de cumpleaños a su novia, Valeria Marín

View this post on Instagram

Un día le dije te invito a tomar un café ☕️ y terminamos comiendo tacos 🌮 a la 1 am en una taqueria del DF … Mientras tragaba y luchaba con con los típicos nervios de esos primeros encuentros la miraba y la miraba y no me cansaba de mirarla y me acuerdo que una de las conversaciones fue algo así Ella: de mis días preferidos del año es el de mi cumpleaños 🎂 Yo:perfecto y cuando es ? Así lo celebramos juntos (seguro pensó) y este a donde va ya rápido ? Ella: el 15 de septiembre Yo: ahí estaré celebrándote (faltaban 7 meses jajajaj ) Ella: en serio? Y que te hace pensar que si ( riéndose ) Yo : ya verás ahí estaré Ella: SILENCIO TOTAL Y LARGOOOO Y pues la ayude a romper ese momento incómodo Yo: y qué haces usualmente en tu cumple Ella: quiero correr 🏃🏿‍♂️ Yo : pues ese día corremos juntos JaJjaja Ya lo demás es historia Ella corre hoy para celebrar su cumple y yo por tratar de correr 30 k con ella HOY ( y cumplir mi palabra ) me fracture mi menisco de la rodilla jajajaj Moraleja … Las grandes locuras dejan lindos recuerdos HOY Feliz de andar en muletas el día de tu cumple y mas feliz por que mi corazón esta mas gordo y colorado que nunca por tu culpa ❤️ Te adoro VAL gracias por dejarme ser parte de tu celebración FELIZ CUMPLE 🎈🎉🎂 P.D. Quería conocerla ..no quería café