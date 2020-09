¿Te gustaría dormir en la mansión del ‘Príncipe de Bel-Air’? Will Smith la puso en alquiler

La mansión donde vivió Will Smith, durante las grabaciones de la famosa serie ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, podría ser tuya por unas cuantas noches, al darse a conocer que estará disponible para su alquiler en la plataforma Airbnb.

La serie, que fue emitida de septiembre de 1990 a mayo de 1996, tuvo como sede una imponente casa en la zona de Brentwood Heights, en California, en donde la numerosa familia del rapero pasó por gran cantidad de aventuras.

La propiedad volverá a abrir sus puertas, con motivo del 30 aniversario del proyecto que catapultó a Smith al estrellato, pero solo lo hará para unos cuantos afortunados.

De acuerdo a los organizadores de la dinámica, la casa solo estará disponible por cinco noches y las reservaciones podrán realizarse a partir del próximo 29 de septiembre.

Las fechas disponibles serán el 2, 5, 8, 11 y 14 de octubre.

A pesar de lo tentadora de la propuesta, para ser uno de los elegidos deberás cumplir con ciertos requisitos, además de desembolsar $30 dólares por la noche de hospedaje.

La dinámica solo admitirá visitantes provenientes de Los Ángeles y que puedan demostrar que viven en la misma casa, pues se busca reducir al máximo los riesgos relacionados al COVID-19.

Will Smith & DJ Jazzy Jeff are renting out the Bel-Air mansion via Airbnb for the 30th anniversary of The Fresh Prince of Bel-Air 🏛 pic.twitter.com/7ZBcOUF11O

— Rap All-Stars 🏆 (@RapAllStars) September 14, 2020