Mundial de Clubes de Qatar podría cambiar de fecha o ser cancelado debido al coronavirus

Este viernes se llevó a cabo el 70 Congreso de la FIFA, el cual por primera vez en la historia se realizó de manera virtual a causa del coronavirus, con la presencia de los 211 delegados de las distintas asociaciones nacionales afiliadas al máximo organismo del fútbol.

Uno de los puntos que se tocó en el congreso, fue el Mundial de Clubes 2020, el cual está programado para llevarse a cabo en diciembre de este año en Qatar, como parte de los preparativos para la Copa del Mundo de 2022. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer que esta edición del mundial de clubes tendrá que reagendarse o de plano quedar cancelado.

