Paola Durante asegura que ha limpiado su nombre con su libro y habla sobre los problemas con su hija

Entretenimiento

Ha revelado además que sacará un segundo libro donde tocará su ruptura amorosa con Mario Cazares

Paola Durante reconoce que su libro “No Es Color De Rosa” ha ayudado a que el público no la juzgue tan fuerte y conozca su realidad, luego de haber sido señalada por el asesinato de Paco Stanley en 1999.

“La gente me dice ‘perdón si te juzgué mal, perdón por haber pensado tan mal de tí, no sabíamos que eras ese ser humano, que has pasado por tantas cosas’.

“Afortunadamente ha gustado mucho ese libro, sí ha pagado con muchas lágrimas de sangre de mucha gente”.

La uruguaya comparte que el haber estado lejos de su hija Stephanie le ha provocado algunos problemas a su heredera.

“Para olvidarme del reclusorio me dedicaba a trabajar casi 18 horas diarias en televisión, entonces no estaba con ella, y qué hacía ella, comer compulsivamente, porque todos los eventos del día de las madres yo no llegaba.

“Todo eso ha creado muchos problemas con mi hija y ella se ha desquitado con la comida. Cuando ella se ve al espejo, se ve flaquita, ella no se ve que tiene kilitos de más, entonces yo le digo ‘mi amor’ y me dice ‘ no quiero hablar de ese tema’, se enoja”.

Paola está lista para escribir su segundo libro y adelanta que hablará de su ruptura amorosa con Mario Cazares, a quien dejó en un momento muy complicado.

“Una separación en medio de la pandemia y decir, no tengo nada, no tengo dinero, no sé a dónde correr pero no puedo seguir aquí, tengo que pensar en mí, es una decisión de fajarse los pantalones y decir ‘se acabó Paola, valórate y ámate’. Entonces quiero hablar del amor propio, que es lo que más me ha tumbado en la vida a mí, soy mi peor enemiga”.