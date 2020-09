Críticas a un museo de Miami por exhibir la bandera nazi el día de la festividad judía

El propietario de un histórico museo en Miami está en el ojo del huracán de la polémica. El hombre recibió una bandera de la época nazi y la ondeó en el patio trasero de la instalación, pensando que nadie lo vería. Pero no se percató que los vecinos de los condominios, en edificios de mayor altura, tenían una vista perfecta.

The Museum Club es un museo histórico privado que cuenta con una vasta colección de artículos invaluables relacionados con la historia de las guerras, armas de fuego y armamento. Se encuentra cerca del Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost y del Museo de arte Pérez, un área conocida como el distrito de arte y entretenimiento de Miami.

Te puede interesar: Brutal agresión a una mujer colombiana mientras viajaba sola en el vagón del metro de Miami

Museum owner airs out donation in backyard; neighbors see it as hate message @WPLGLocal10 https://t.co/QOU6d3Ucb6

— Andrew Perez (@AndrewPerezWPLG) September 19, 2020