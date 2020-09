¿Sabes para qué es el botón de control de tracción de los autos?

View this post on Instagram

Hola! Como llevan la cuarentena… yo ya no se en que parte de la casa quedarme😄. Uno ko se da cuenta de cuanto ama lo que hace hasta que no lo puede hacer .. no? 🙄 Y ni hablar de la cuarentena con niños.. Aca les dejo otro consejo útil!! 💪💪🇦🇷👩‍🔧👨‍🔧 Control de Tracción . . Este testigo indica que el control de tracción o de anti-derrape está encendido. Generalmente debido a condiciones resbalosas del camino. También, podría iluminarse si la alineación de los neumáticos no es la correcta. . #labautomotive #cosejosutiles #tallerzonanorte #tallermecanico #mecanica #controldetraccion