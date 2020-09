Raúl González: Atravesando difícil situación, dedica emotivo mensaje a su madre

View this post on Instagram

Hoy, 21 de Septiembre, tengo el enorme placer de felicitar a la mujer que me trajo al mundo… Feliz cumpleaños, madre amada de mi vida. Hoy, hace 25915 días, naciste. Sin duda, ese 21 de Septiembre, ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Llegó al mundo “un ángel que camina” y ese ángel, madre, eres tu. Estrellita, eres mi vida. Qué bendición fue haber nacido de ti y haber sido acurrucado en tus brazos. Nunca me cansaré de decírtelo. Siempre te hemos celebrado tu cumpleaños de la mejor manera posible, como te gusta y como te mereces. Este año es muy distinto por razones obvias y por todo lo que Dios nos ha puesto en el camino y nos toca vivir. Un día a la vez, viejita querida de mi vida. Agradezco a Dios y al Espíritu Santo por permitirme tenerte a mi lado, disfrutar de tu presencia, de tu sabiduría, de tu experiencia y tu Paz en medio de esta tormenta. Gracias a Dios, por dejarme contagiar de tu luz, de tu mirada que habla, de tu alegría y por la fortaleza que aún tienes y me das para apoyarme. Gracias por tu amor incondicional. Por aceptar y perdonar. Nunca olvides que te amo infinito. Eres demasiado importante en mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mamá!