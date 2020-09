La nueva sede de Tik Tok podría ser instalada en Texas

TEXAS – La nueva sede de operaciones de la aplicación móvil Tik Tok podría estar en Texas, según anunció en su cuenta de Twitter el gobernador de Texas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas que afectaban a TikTok y WeChat, dos de las aplicaciones más populares de China.

Today I talked to @realDonaldTrump about the @tiktok_us deal.

I let him know that if he approves the deal Texas would be the perfect place for the HQ.

We’ll see. 👀#TikTok

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 19, 2020