Muere el padre de James White en un accidente de auto, Brady manda condolencias

El jugador de los New England Patriots, James White se encuentra de luto debido a la trágica muerte de su padre en un accidente automovilístico, razón por la que no asistió al juego del pasado domingo contra los Seattle Seahawks.

El padre de James White murió ese mismo domingo, en el accidente también iba Andy Slater, la madre del jugador quien se encuentra hospitalizada en estado crítico pero no se han ofrecido más detalles sobre su estado de salud.

White fue informado del hecho y fue puesto como inactivo por los Patriots para enfrentar esta Seattle.

El padre de White, Tyrone, era capitán del Departamento de Policía de Miami-Dade.

El mariscal de campo, Tom Brady, excompañero de White envió sus condolencias mediante su cuenta de Twitter.

James is one of them. Kind, gentle, loving, fiercely competitive and hardworking. His parents raised an amazing son. And we are all grieving with James as he is going through this difficult time. Love you my friend

— Tom Brady (@TomBrady) September 21, 2020